John Elkann ha parlato a margine dell’inaugurazione del Science Gateway al Cern di Ginevra. Queste le sue parole il giorno dopo l'aumento di capitale della Juventus e del caso Pogba.NUOVO INIZIO- "Quest’anno la stagione 2023-24 da una parte celebra questo legame di 100 anni che la mia famiglia ha con la Juventus, e che la Juventus ha con la mia famiglia, ed è anche un anno zero. È un anno zero perché è l’anno in cui la Juventus riparte su delle basi più reali".