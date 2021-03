Sui profili Instagram delle "wags" bianconere vige oggi una sorta di silenzio stampa: ancora brucia l'eliminazione della Juve dalla Champions League. Una delle poche a esporsi, dopo la gara contro il Porto, è stata però Benedetta Quagli, fidanzata di Federico Chiesa, al quale la donna ha dedicato una story corredata dalla scritta "Proud of you" (orgogliosa di te). E si potrebbe forse darle torto? L'attaccante è stato per distacco il migliore in campo, tra i pochissimi a non perdere la faccia all'Allianz Stadium. Giusto celebrarlo, specie da parte di chi gli sta più vicino.



