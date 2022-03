74 milioni. La squadra appartenente alla città più piccola tra le prime otto d'Europa non poteva che avere un budget limitato per costruire la sua squadra. Eppure, questo è bastato a battere ed eliminare la Juventus. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, 74 milioni è proprio la somma del costo di tutti i giocatori scesi in campo ieri sera con la maglia del Villarreal: poco meno di quanto la Juventus ha speso a gennaio per Dusan Vlahovic. Il giocatore più pagato dagli spagnoli, Paco Alcacer (25 milioni) non era neanche in panchina. Gli altri due più costosi - Gerard Moreno (20 milioni) e Danjuma (21) - a formare la coppia d'attacco che ha messo in ginocchio la Juve nel secondo tempo. Poi tanti canterani: da Pau Torres a Yeremy pino, fino a Trigueros e Chukwueze e Pedraza. E tanti investimenti low cost: Albiol, Parejo, Capoue, Coquelin.