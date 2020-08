"It's a shame!", è una vergogna, grida Maurizio Sarri all'arbitro nei minuti finali di Juventus-Lione. Ma sono i tifosi bianconeri che lo gridano a lui, a suon di "meme" su Twitter e Instagram, dopo l’eliminazione dei suoi ragazzi agli ottavi di Champions League. E non c'è scudetto che tenga: risulta veramente difficile, compulsando i social network in queste ore, trovare sostenitori della Vecchia Signora che abbiano voglia di difendere l'allenatore toscano. Al di là del giudizio su alcuni giocatori - e delle lodi verso l'unico pilastro Cristiano Ronaldo - è soprattutto lui l’obiettivo. Una "caccia all’uomo" che sicuramente proseguirà per diversi giorni…