La Lazio è su Luca Pellegrini, terzino sinistro di proprietà della Juve e in prestito all’Eintracht Francoforte. Oggi, il ds dei tedeschi, Markus Krosche, ai microfoni di Sport1 ha dichiarato: “Luca ha avuto difficoltà dopo un inizio decente e poi anche lievi problemi dovuti a un infortunio. Si vede che ha la volontà di farsi strada, ha una buona velocità e un buon atteggiamento nei duelli fisici, ma non ha ancora trovato il suo ritmo. Sarà fondamentale che porti continuamente e in modo affidabile le sue qualità in campo e che ogni giorno in allenamento le sviluppi. Luca ha da noi la struttura idonea per i suoi miglioramenti. Deve lavorare su se stesso e mettere in atto le cose che gli sono state insegnate in fase di preparazione. Starà a lui decidere come finirà la sua esperienza all'Eintracht".