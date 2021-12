Meglio in trasferta. Lapaga pegno e la sua brutta classifica la deve soprattutto al pessimo rendimento all: sono arrivati 10 punti in 7 gare, con 7 gol fatti e altrettanto subiti. Numeri deludenti, perché le big affrontate sono state solamente tre:, con lache ha conquistato 4 punti (il 40%).Fino a due stagioni fa, l’è stato un vero e proprio fortino. Il Corriere dello Sport ha sintetizzato le statistiche che lo confermano: su 268 partite disputate, 78% di vittorie (209) e solo 18 sconfitte, l’ultima con l’. Ma di queste 18 sconfitte interne, 3 sono arrivate proprio in questi primi tre mesi, dopo quelle con. Si tratta del record negativo registrato già nel 1948-49 e nel 1956-57. Tutto in contrasto con quanto successo negli ultimi 10 anni. Nel 2011-12, nel 2013-14 (entrambe con Conte) e nel 2016-17 (Allegri), la Juventus era riuscita addirittura a mantenere l'imbattibilità.La scorsa annata, con, è stata la peggiore, con quattro sconfitte (Fiorentina, Benevento e Milan in campionato e Barcellona in Champions). Tre sconfitte, invece, si erano già registrate nel 2012-13 (con l'Inter di, la prima a vincere allo Stadium, poi ladie il) e nel 2017/18 (in Champions). Nel 2018-19, ko solo in Europa: Manchester United e Ajax. Nel 2014-15 solo un ko con la Fiorentina in Coppa Italia, nel 2015-16 in campionato con l'Udinese e nel 2019-20 con la Roma (a scudetto vinto).- Lontano dallo Stadium, invece, sono arrivati 14 punti in 8 partite: quinta per rendimento con 1,75 punti a partita (13 gol fatti e 9 subiti), solo la Roma, tra le big, ha fatto registrare un trend più basso. Il primo problema però riguarda la capacità realizzativa: 1,42 reti a gara in trasferta sono troppo poche per ambire alle quattro posizioni.