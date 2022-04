La Juventus si prepara alla fase finale, la fase calda, della stagione. In contemporanea, fanno lo stesso i tifosi. I prossimi impegni dei bianconeri, contro Bologna in campionato e Fiorentina in Coppa Italia, la Vecchia Signora avrà dalla sua il fattore campo. Secondo quanto riporta La Stampa, si andrebbe verso il doppio sold out, con una previsione di circa 80 mila spettatori in due partite.