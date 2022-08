Si può chiamare. E così lo chiama il Corriere dello Sport. La permanenza del francese porta la Juve di nuovo a rallentare in una fase del mercato in cui servirebbe accelerare. La cessione del centrocampista, infatti, avrebbe permesso al club bianconero di completare il complesso mosaico dell'organico da mettere a disposizione di Max Allegri: erano pronti 20 milioni più bonus in arrivo da Manchester, si sarebbe liberato ulteriore spazio salariale, poi la rottura tra lo United e Veronique Rabiot ha complicato i piani della Juve.