La Juve continua a crescere, anche sui social. Merito, molto, dell’arrivo di Cristiano Ronaldo. I bianconeri dopo l’acquisto di CR7 hanno cambiato marcia, scalando posizioni e avvicinando sensibilmente colossi come Real Madrid e Barcellona.



EFFETTO RONALDO - La rete è sempre più un metro di giudizio per gli sponsor: tutti i follower sono potenziali clienti, per questo le aziende sono molto attente nel rilevare il numero di seguaci delle squadre di cartello. Come riportato da Tuttosport la Juve, dopo aver visto aumentare gli incassi derivanti dallo sponsor tecnico Adidas (da 23 a 51 milioni di euro), potrebbe ricevere somme maggiori anche dallo sponsor di maglia Jeep (la cifra potrebbe toccare i 50 milioni). Numeri che salgono, il tutto dovuto a un’opera di espansione generale, iniziata con l’acquisto di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è una vera e propria star planetaria, in totale somma 184 milioni di follower. La sua presenza ha generato un effetto domino anche sui social della Juve.



LA CLASSIFICA - Una tendenza confermata dal report The European Football Club, curato dalla società specializzata Iquii. La classifica stilata somma i follower dei quattro social network maggiori, Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. In vetta c’è il Real Madrid con 226,7 milioni di seguaci totali. Poi l’altra big di Spagna, il Barcellona, con 219,1 milioni. Chiude il podio, con un distacco molto netto, il Manchester United, con 126,9 follower. I bianconeri arrivano subito dopo, a contendersi il quarto posto con il Chelsea. I Blues sommano 81,4 seguaci, la Juve insegue con 80,7 milioni. Un’inezia. Su Instagram il club guidato da Andrea Agnelli è già sul podio, con 31,8 milioni di follower (superati United e Chelsea, davanti solo Real e Barcellona). Reggono invece su Facebook (Real 110,4, Barcellona 103,2 e United 73,3, Juve sesta a 39,4 milioni) e Twitter (Real 32,9, Barcellona 30,8, United 20,1, Juve settima a 7,2) i primi tre posti generali della classifica stilata da Iquii. Sorpresa nella lista generata da YouTube: in testa c’è il Barcellona con 8 milioni di seguaci, poi Real con 5,1 e terzo il Liverpool con 2,9, con la Juve quarta a 2,3 milioni.