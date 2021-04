Apertura drammatica per la Juventus. Alle ore 10, il titolo bianconero è crollato del 10,77% e la 'caduta' del valore del titolo non è destinata a chiudersi qui. Dopo le ultime due giornate molto positive, lo scivolone juventino è brusco. Nella notte è tramontato il progetto della Super League e le conseguenze sono evidenti. Come racconta il Sole 24 Ore, il titolo aveva già perso terreno nella seduta di martedì: "I sei club inglesi hanno infatti avviato le procedure per uscire dalla costituenda Super League, dopo solo 48 ore, mentre sul fronte italiano l’Inter fa sapere di non essere più interessata a prendere parte al progetto".