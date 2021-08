51.262.000



Cinquantun milioni e duecentosessantaduemila.



Questo il numero di followers della Juventus su Instagram in questo istante. Tantissimi, se li consideriamo in termini assoluti. Tuttavia, sono in diminuzione costante, ogni secondo che passa, da quando oggi Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus. I "seguaci" della Juve sul popolarissimo social fino a ieri superavano i 51 milioni e 300 mila. Ciò significa che oggi si è registrata una perdita di circa 50mila. Ma come detto, stanno continuando a diminuire.

Ecco cosa vuol dire CR7, nel bene e nel male.