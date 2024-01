La Juve e l'Inter si stanno contendendo lo scudetto con Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi mai come ora saldi alla guida delle due squadre. In futuro però non ci sono certezze. Come riferisce Tuttosport infatti, il tecnico nerazzurro dipenderà dalla vittoria del campionato. Se non ci riuscisse allora tornerebbe in discussione come già era stato l'anno scorso. Per Allegri invece, dipenderà anche dalla volontà di Max. Ha ancora un anno di contratto con i bianconeri (fino al 2025) ma potrebbe valutare cosa fare in futuro. C'è ancora tempo prima di prendere decisioni finali ma si prospetta una rivoluzione sulle panchine di tante big italiane.