Un classe 2006, che nel giugno scorso ha fatto il suo esordio con la maglia del River Plate al Monumental e su cui la Juve ha messo gli occhi. Ha idee e tocchi da giocatore vero, è un trequartista che sa giocare anche da esterno o da centrocampista offensivo, e con le sue doti ha conquistato già i riflettori nazionali e internazionali.Echeverri è un nome segnato in rosso nelle agende di tutti gli osservatori che operano in SudAmerica, con lo staff di Cristiano Giuntoli che lo ha già promosso a pieni voti come un investimento da fare già dai tempi di Napoli e che ora può spingere nel segno della Juve. E se Baldanzi è un obiettivo nell'ottica di una rinnovata e giovane qualità, Echeverri è invece un’idea, una di quelle che può prendere quota anche in fretta.