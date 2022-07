Tutto chiuso per. Tutto pronto per il suo arrivo a Torino. Il centrocampista, ormai ex Bayern Monaco, firmerà prestissimo per la Juventus, già nelle prossime ore. Yildiz lascia la Baviera dopo un ottimo percorso nelle giovanili e sarà aggregato inizialmente alla formazione primavera bianconera, allenata ora da Paolo Montero.Contratti pronti e interessamento delrispedito al mittente: ora la Juve può godersi un nuovo gioiellino per le giovanili, dopo la promozione definitiva di Soule e l'addio di Chibozo.