Dopo l'arrivo a Torino nella giornata di ieri, oggi le visite mediche di Timothy Weah prima di diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juve. Ma come lo utilizzerà Allegri? Secondo la Gazzetta dello Sport, l'esterno statunitense potrà giocare sulla fascia destra sia nel 3-5-2 sia in caso di difesa a 4. In quest'ultimo caso, Weah giocherebbe da esterno di attacco nel 4-3-3 o a centrocampo nel 4-4-2.