Juan Miranda è sempre più vicino alla Juve. Il terzino destro, classe 2000 e attualmente in forza al Barcellona, è seguito da molti club, soprattutto in Francia c'è il Marsiglia vigile sulle sue prestazioni. I bianconeri però hanno intensificato le proprie aspettative sull'esterno: negli ultimi mesi hanno vagliato la possibilità di prenderlo con un vero e proprio blitz, anche se i blaugrana non vorrebbero privarsene. Come racconta La Gazzetta dello Sport, sarebbe questo un investimento multimilionario per il futuro: esattamente come Pellegrini, gunto dalla Roma dopo lo scambio con Spinazzola, ma già girato al Cagliari. Potrebbe fare lo stesso percorso di Demiral: dunque, acquistato da terzi e poi rivenduto per una cifra già stabilita ai bianconeri.