La Juventus pensa a un secondo impianto di proprietà, dopo il successo riscosso dalla costruzione dello Stadium, in cui ha sempre festeggiato almeno lo scudetto nelle otto stagioni di storia fin qui. Il secondo stadio non avrebbe, ovviamente, la capacità del primo, che supera i 41.000 posti a sedere, ma dovrebbe aggirarsi tra i 3.000 e i 5.000 posti e potrebbe ospitare le partite della Juventus Under 23 e della Juventus Women nelle stagioni a venire. Secondo quanto riportato da Tuttosport sarebbe questa l'idea di Andrea Agnelli per evitare che Under 23 e Women debbano giocare tra Vinovo, Novara e Alessandria, come quest'anno.