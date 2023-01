Mancano ormai poche ore al fischio di inizio della gara di Coppa Italia tra Juventus e Monza, con i bianconeri che proveranno a non adnare incontro ad un dato che manca da più di 10 anni. Dopo la sconfitta contro l'Inter nella Finale della scorsa stagione, infatti, in caso di sconfitta la Vecchia perderebbe due partite consecutive di Coppa Italia per la prima volta dal 2009, quando subì un ko sia all'andata che al ritorno in semifinale contro la Lazio.