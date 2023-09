Non solo Alessandro Pio, che sabato ha esordito con il Modena . In questo inizio di stagione sono stati già diversi i giovani dellain prestito che hanno debuttato in Serie B, e alcuni di loro stanno trovando anche buona continuità: Mattia(6 presenze) alla FeralpiSalò, Emanuele(5) al Sudtirol, Tommaso(4) al Pisa, Alessandro(3) al Lecco, Facundo(1) alla Sampdoria e Daouda(1) al Sudtirol, quest'ultimo di nuovo in campo in un match ufficiale quasi due anni dopo l'ultima volta - era il 1° ottobre 2021 - quando vestiva la maglia dello Standard Liegi. Lo racconta il club bianconero tramite il proprio sito.