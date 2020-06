Con tutta la probabilità del caso, Gonzalo Higuain non sarà presente domani all’Olimpico, per la finale di Coppa Italia che vedrà impegnata la sua Juventus e il Napoli. Sua per il momento, perché il futuro dell’attaccante argentino è lontano da Torino. In scadenza di contratto nel 2021, il Pipita sta uscendo progressivamente fuori dal progetto della Juve, che per il prossimo anno vorrebbe puntare su un nuovo numero nove. Come riporta Calciomercato.com, sono tre le squadre che puntano sul classe ’87 ex Real Madrid: River Plate, Los Angelse Galaxy e Inter Miami.