Un'altra grande prestazione di De Winter a San Siro contro il Milan. Come riporta calciomercato.com, il giocatore di proprietà della Juve, in prestito all'Empoli, adesso vale circa 15 milioni di euro. A gennaio ci aveva provato il Southampton e in estate altri club della Premier potrebbero presentarsi alla porta anche se l'idea del giocatore è quella di rimanere a Torino.