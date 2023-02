Il passaggio del turno con la qualificazione agli ottavi di finale porta nelle casse di ogni squadra 1,2 milioni. L’Europa League garantisce altri 1,8 milioni in caso di accesso ai quarti, poi altri 2,8 milioni in caso di qualificazioni alle semifinali e infine ulteriori 4,6 milioni per la finalista sconfitta e 8,6 milioni per la vincente della coppa.