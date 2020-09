1









Federico Bernardeschi ha rimediato un infortunio muscolare durante il ritiro di Coverciano con la Nazionale di Roberto Mancini ed è dovuto tornare a Torino per recuperare. Come vi abbiamo subito comunicato a suo tempo, nella settimana precedente all'inizio del campionato il giocatore si sottoporrà a nuovi accertamenti al J Medical, ma come scrive oggi Repubblica Torino sarà difficile vederlo in campo per la prima partita di campionato contro la Sampdoria. Bernardeschi è stato al centro anche di numerose voci di mercato quest'estate, che lo volevano coinvolto nell'operazione Milik, ma gli sviluppi successivi del mercato bianconero hanno raffreddato le piste che lo vedono via da Torino.