La Juventus ha pubblicato la relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2019, dalla quale si apprendono le commissioni pagate per portare quest'estate in bianconero Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. I due centrocampisti sono arrivati a parametro zero ma, come anticipato da Ilbianconero.com, per il gallese la Juve ha sborsato 3,6 milioni di euro di oneri accessori. Meno del previsto invece la somma spesa per convincere il francese ex PSG: solo 1,4 milioni di euro, questa la commissione elargita dalla Juve alla mamma-agente Veronique. Cifre sensibilmente minori rispetto a quello che era filtrato.