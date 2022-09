Il gruppo assicurativo Howden ha redatto un lungo studio sugli infortuni nei maggiori campionati europei e sui loro costi per i club. Per raggiungere questo dato si è moltiplicato il costo giornaliero di un calciatore, considerato sul salario base, per i giorni di assenza per infortunio. In Serie A, a guidare la classifica è la Juventus. Primo posto con 88 infortuni che sono costati 22,6 milioni di euro nella stagione 2021/22.