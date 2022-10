La nota negativa nella vittoria dellaIl difensore brasiliano è uscito a inizio secondo tempo (al suo posto Leonardo Bonucci) per un problema al flessore della coscia sinistra. In casa bianconera non è il primo stop di questo tipo, giàavevano accusato lo stesso problema muscolare. Secondo Tuttosport, Bremer rischia di stare fermo per 2/3 settimane, saltando così sia i match con Empoli e Lecce ma anche quello con il Benfica in Champions League.