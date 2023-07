Nonostante un sondaggio del Fulham non appare, invece, destinato a sbarcare in Premier Luca. Il laterale mancino sogna il ritorno alla Lazio, ma i biancocelesti non vanno oltre il prestito secco. Formula sgradita al management juventino, che punta a cederlo a titolo definitivo per 8-10 milioni e ha in mano una proposta del Nizza (pronto un ricco quadriennale per provare a convincere il classe 1999). Lavori in corso. Lo riporta Tuttosport.