Stando all'analisi effettuata dai colleghi di Calcio & Finanza, il primo trimestre dellaper la stagione 2023-24 si è chiuso con un rosso di 75 milioni di euro. Un dato pesante, ma inevitabilmente influenzato dai mancati ricavi relativi alla partecipazione all'attuale edizione della, da cui come noto la squadra è stata esclusa per via degli strascichi delle vicende giudiziarie. Il bilancio 2023, invece, si era chiuso con un rosso di oltre 123 milioni di euro.