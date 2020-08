Le sue qualità non sono in discussione, ha strappi e dribbling capaci di spezzare le partite, ma la costanza di Douglas Costa ne compromette l’affidabilità. I continui infortuni gli hanno impedito di acquisire ritmo, e anche quando stava bene Sarri gli ha preferito spesso e volentieri Bernardeschi, per motivi di equilibrio tattico. Con Pirlo i piani potrebbero cambiare come no, intanto Tuttosport rivela quanto il brasiliano pesa a bilancio: ventun milioni di euro, ovvero la cifra che permetterebbe alla Juve di non registrare una minusvalenza in caso di cessione. Ma Douglas Costa vale molto di più.