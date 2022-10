Poche ore fa, attraverso un comunicato ufficiale intitolato '', laha reso noto le. Ad emergere sono alcuni dati particolari che, mostrano come Maurizioabbia guadagnato circa il doppio di quanto corrisposto a Pavele ad Andrea- Lo stipendio dell'amministratore delegato bianconero ammontava originariamente a 1,08 milioni di euro, salito poi fino a, considerando anche benefici non monetari come: assegnazione di un’auto aziendale, le coperture assicurative e l’assistenza sanitaria integrativa, un housing allowance, l’erogazione dei ticket restaurant e l’attribuzione di flexible benefit. Notevole l'aumento rispetto alla stagione precedente in cui era solo consigliere e percepiva circa 25.000 euro.- Minore la somma raggiunta dal presidente Agnelli, coneuro di guadagno. La suddivisione è così composta: 450 mila euro per la funzione di presidente, da 35mila euro per essere amministratore e da 35mila euro di benefici non monetari. Va sottolineato però che il corrispettivo iniziale sarebbe stato dieuro, conche ha però preferito rinunciare a parte del suo compenso per il bilancio 2021/2022.euro invece il guadagno del vicepresidente Pavel. 466mila euro per il suo ruolo, ulteriori 35 mila euro per la funzione di amministratore e 6.400 euro come benefici non monetari.