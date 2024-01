Kean-Atletico Madrid, le cifre del prestito

Sono i giorni decisivi per il passaggio di Moise Kean all'Atletico Madrid. Il giocatore della Juventus, out per infortunio da ormai un mese, è pronto a lasciare Torino anche se solo momentaneamente, visto che si tratta di un prestito fino al termine della stagione.Kean lascerà la Juve infatti in prestito secco oneroso, senza diritto o obbligo di riscatto da parte dell'Atletico Madrid. Secondo il Corriere dello Sport, il club spagnolo pagherà 400mila euro per avere in questi mesi l'attaccante italiano.