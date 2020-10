L’8 agosto 2020 la Juventus ha scelto di promuovere Andrea Pirlo ad allenatore della prima squadra, dopo averlo richiamato nella famiglia bianconera per prendere in mano l’Under 23. Via Sarri, dentro il Maestro, un taglio netto rispetto al passato e la voglia di ridare centralità ai valori juventini. Il caso Juve-Napoli e la pausa nazionali ha interrotto momentaneamente la crescita della creatura di Pirlo, che riprenderà il sabato 17 ottobre contro il Crotone. Da Sarri a Pirlo, da 5,5 milioni di euro annui ad una scelta anche più economica: infatti, il nuovo tecnico bianconero ha un ingaggio parti a 1,8 milioni netti (3,6 lordi).