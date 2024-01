Atalanta, il contratto di Koopmeiners: scadenza e ingaggio

Teun Koopmeiners, classe ‘98 e oggetto del desiderio della Juventus. I bianconeri hanno puntato da tempo i riflettori sul centrocampista olandese ma per ora l’Atalanta non vuole venderlo, i due club ne potranno riparlare a fine stagione quando però potrebbero farsi avanti anche altri club. ( QUI i dettagli sulla possibile trattativa estiva)Il contratto di Koopmeiners con l’Atalanta scadrà il 30 giugno 2025, l’ingaggio si aggira intorno a 1,5 milioni e aumenterebbe sicuramente in caso di trasferimento alla Juve o in un'altra big.