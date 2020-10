La Juventus ha il monte ingaggi più alto della Serie A: 236 milioni lordi all'anno, 58 milioni in meno rispetto a quello della scorsa stagione. Ma alle porte c'è il pesante rinnovo di Dybala e nel calcolo non rientrano i costi per la buonuscita di Higuain. Khedira è ancora a libro paga, Douglas Costa è andato via soltanto in prestito così come Rugani e De Sciglio. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, Paulo oggi guadagna 7.3 milioni netti: è il terzo più pagato della rosa bianconera, con 700mila euro in meno di De Ligt, secondo dopo Ronaldo. Con il rinnovo di contratto, Dybala può sfondare il tetto dei 10 milioni di euro.