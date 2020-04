3









La Juventus continua a valutare anche l'opzione Sergej Milinkovic-Savic per rinforzare il proprio centrocampo. Resta, ovviamente, lo scoglio del prezzo: infatti, come riporta Calciomercato.com, il presidente della Lazio Claudio Lotito non cederà il giocatore per meno di 100 milioni di euro cash. Quindi, nessuna contropartita o soluzioni alternative: chi lo vuole, dovrà adempire alle richieste di Lotito.