La decisione è stata presa, ora la Juventus guarda avanti. Maurizio Sarri è stato sollevato dall’incarico di allenatore dei bianconeri, all’indomani della vittoria contro il Lione che è valsa comunque l’eliminazione dalla Champions League e il mancato accesso alla Final Eight. Quanto costerà a bilancio l’esonero del tecnico toscano? Sarri è sotto contratto fino al 30 giugno 2022 e percepisce 5,5 milioni di euro all’anno. In totale sono 11 milioni netti, circa 20,3 lordi. Questo fintanto che Sarri non si accordi con nessun club, ma fino a quel momento verrà pagato ancora dal club bianconero.