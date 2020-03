La Juve sogna Harry Kane ma quanto costa la stella del Tottenham sotto contratto con gli Spurs fino a giugno 2024? Secondo quanto riporta Tuttosport, il club inglese ha già fatto sapere a tutti i club interessati che l'ariete non si muoverà da Londra per meno di 150 milioni di euro. Questo il prezzo minimo richiesto dal patron del Tottenham Levy che a gennaio è già stato costretto a cedere Eriksen a prezzo di saldo visto che al termine della stagione il calciatore se ne sarebbe andato a costo zero dalla società. Il contratto di Kane, però, scade tra molti anni. Per lui il Tottenham non farà sconti.