Alla Juve aspettano di avere in mano la certezza dei soldi Champions e del Mondiale per Club. In attesa delle nuove parole, non confermare Allegri, scrive Tuttosport, significherebbe un esborso di 20 milioni lordi tenuto conto del suo ingaggio e quello dello staff. Pochi o tanti? Lo sanno alla Juve dove continuano a dire che Allegri non è solo il presente ma anche il futuro. La clessidra non si ferma, la verità si avvicina. Il tecnico livornese ha un contratto fino al 2025 ma il futuro è più incerto che mai.