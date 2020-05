La Juve spinge per Emerson Palmieri. Il terzino del Chelsea è l'obiettivo primario dei bianconeri per rinforzare la fascia mancina in difesa e secondo quanto riporta Tuttosport i Blues valutano l'italo brasiliano circa 30 milioni di euro. Difficile, praticamente impossibile pensare che i bianconeri possano scambiare Emerson con Alex Sandro mentre è agli albori l'idea di spedire a Londra Adrien Rabiot. Un'altra possibilità è quella di acquistare l'ex laterale della Roma in prestito oneroso.