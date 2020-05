La Juventus non molla Emerson Palmieri. Il terzino sinistro italo-brasiliano, di proprietà del Chelsea, resta da tempo uno degli obiettivi principali di Fabio Paratici, che lo ha puntato fin dalla scorsa sessione di mercato. Come riporta Calciomercato.com, il prezzo del giocatore resta alto, con i Blues che continuano a chiedere 30 milioni di euro, senza sconti in previsione. La Juve lavora ai fianchi il Chelsea, con l'obiettivo di far scendere il prezzo per l'ex giocatore di Roma e Palermo.