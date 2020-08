Il Milan non molla Rodrigo De Paul: secondo il Corriere dello Sport, la richiesta dell'Udinese è di 35 milioni di euro. Su di lui c'è anche la Juventus, che può contare anche sul rapporto tra Rodrigo e Paulo Dybala. I due sono andati in vacanza insieme, con loro c'è anche l'altro bianconero Rodrigo Bentancur e l'ex Juventus Roberto Pereyra. Un trio argentino più Benta, uruguaiano, con i primi tre che aspettano notizie sul proprio futuro: se da un lato Dybala e Pereyra resterebbero volentieri dove sono, per De Paul sembra essere arrivato il momento del salto in avanti. Staremo a vedere: per i bianconeri costa 35 milioni di euro.