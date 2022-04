La Juventus ha messo nel mirino per il mercato estivo il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Le richieste della Lazio però sono sono molto elevate. Come riporta Il Messaggero la cifra da cui partire per aprire le trattative con Lotito sarebbero di circa 60 milioni di euro. Cifra che la Juventus al momento non sembra disposta a spendere.