Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, a partire da lunedì prossimo ogni giorno è buono per la conferenza stampa di presentazione della nuova dirigenza della Juventus. Maurizio Arrivabene, nuovo amministratore delegato bianconero, è già arrivato a Torino dove ha cenato con Pavel Nedved. Mentre Federico Cherubini, erede di Fabio Paratici, ha preso le redini del mercato. Le trattative non sono ancora entrate nel vivo visto che l’Europeo sta per iniziare, ma il nuovo ds ha già iniziato ad impostare insieme ad Allegri le linee guida da seguire.