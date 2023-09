Niente sconti da Team Usa. Anche la seconda amichevole, vinta 4-0 con l'Oman, ha visto la selezione americana schierare per 90 minuti più recupero Westone per 79 minuti Timothy. Ma entrambi ci saranno contro la Lazio. Sono infatti attesi già in giornata a Torino, mentre la Juve li riaccoglierà in gruppo nella giornata di giovedì.