Di nuovo pausa nazionali, di nuovo apprensioni. Perché viaggiare così tanto, in tempi pandemici può essere un rischio, perché giocando c'è sempre la paura che gli atleti possano tornare acciaccati. Questa volta, però, è debellato il rischio Napoli e, cioè, quello di avere la rosa dimezzata a causa degli impegni dei sudamericani. ​Saranno in campo nella notte tra giovedì e venerdì per l’ultima gara e sono attesi 36 ore prima del big match contro la Roma. Un bel sospiro di sollievo.