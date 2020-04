La Juve aspetta di conoscere le decisioni del Governo per capire quando riprendere gli allenamenti. Al momento non c'è una data prestabilita ma secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, iniziano a emergere le prime date per il rientro degli otto calciatori all'estero. Il rientro potrebbe avvenire tra martedì e mercoledì, ma "il condizionale è d'obbligo" scrive il quotidiano in edicola questa mattina. Dei nove calciatori inizialmente partiti solo Miralem Pjanic è tornato alla base. Gli altri, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Douglas Costa, Alex Sandro, Khedira Danilo, Szczesny e Rabiot sono in attesa della chiamata della società, con il solo Higuain sul "piede di guerra".