Non c'è ancora una data di rientro precisa e predefinita per i calciatori della Juve volati all'estero durante l'emergenza coronavirus. Il Corriere dello Sport, tuttavia, fa un punto e ipotizza le date di rientro non solo dei calciatori bianconeri ma di tutti coloro che hanno lasciato il nostro paese. "La Juve non comunica la data di rientro dei nove giocatori stranieri attualmente all'estero. I colloqui con i calciatori sono in corso, è probabile che dopo Pasqua possano iniziare i rientri, verosimilmente nel periodo compreso tra il 15 ed il 20 aprile"