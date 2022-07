Lasi prepara per accogliere nuovamente Dusan. Come riporta la Gazzetta dello Sport: "Il centravanti serbo dovrebbe presentarsi oggi a Torino per poi sottoporsi domani alle visite mediche. Negli ultimi giorni si è allenato a Belgrado con il preparatore personale Andreja Milutinovic, anche per avere la conferma di essersi lasciato alle spalle la pubalgia che l’ha costretto a saltare gli impegni con la nazionale di maggio e giugno e a sottoporsi a un trattamento specifico".