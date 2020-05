Secondo quanto riporta Tuttosport Cristiano Ronaldo dovrebbe tornare in giornata a Torino. Al più tardi nel fine settimana, per quando il club bianconero ha preallertato tutti i calciatori attualmente all'estero. Con De Ligt in Olanda sono nove. Ancora non c'è una data ufficiale per la convocazione ma la Juve ha comunque avvisato i suoi calciatori di pensare al rientro. Ronaldo lo farà nelle prossime ore. Poi toccherà ai vari Khedira, Rabiot, Szczesny, Alex Sandro, Danilo, De Ligt, Douglas Costa e il caso più caldo, Gonzalo Higuain.