Dopo l'ultima lesione di basso grado rimediata calciando le punizione nella rifinitura mattutina pre Juve-Sampdoria, ora Pogba insegue il rientro: in gruppo la prossima settimana, solo per prudenza salterebbe Juve-Inter per poi essere pronto contro la Lazio o al massimo con lo Sporting. Questo è quando riferisce Calciomercato.com.